Wayne A. Buhrdorf, 86, Potter

NAME: WAYNE A. BUHRDORF AGE: 86
OF: POTTER
PASSED AWAY: FRIDAY, MAY 24TH IN SIDNEY
FUNERAL SERVICES FOR: WAYNE BUHRDORF
WILL BE HELD AT: 10:30 A.M., SATURDAY, JUNE 1ST IN THE ST. PAUL’S LUTHERAN CHURCH NORTH OF POTTER
BURIAL WITH MILITARY HONORS: WILL FOLLOW IN THE ST. PAUL’S CEMETERY
FRIENDS MAY STOP AT THE: GEHRIG-STITT CHAPEL ON FRIDAY FROM 1-7:00 P.M. WITH FAMILY PRESENT FROM 5-7:00
IN LIEU OF FLOWERS: MEMORIAL CONTRIBUTIONS MAY BE MADE IN WAYNE’S NAME TO THE ST. PAUL’S LUTHERAN CHURCH OR THE POTTER RESCUE UNIT
A COMPLETE OBITUARY: WILL AIR WHEN AVAILABLE
GEHRIG-STITT CHAPEL & CREMATION SERVICE IS IN CHARGE OF WAYNE’S CARE AND FUNERAL ARRANGEMENTS
GEHRIG-STITT CHAPEL & CREMATION SERVICE IS IN CHARGE OF WAYNE’S CARE AND FUNERAL ARRANGEMENTS