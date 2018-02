Area Qualifiers For State Wrestling Tournament

Here’s a list of the wrestlers that will be competing at the State Tournament this week.

The State Tournament will run Thursday – Saturday at the CenturyLink Center in Omaha.

Wrestlers listed in italics were district champions.

Class B

Scottsbluff: Paul Garcia 106, Devontae Gutierrez 138, Garrett Nelson 285, Elijah Blanco 160

Gering: Cody Ybarra 195, Quinton Chavez 106, Nate Rocheleau 126

Alliance: Paul Ruff 106, Evan Steggs 120, Asa Johnson 132, Jorgen Johnson 145, Braydon Wilson 152, Lane Applegarth 160, Nathan Lauder 285

Sidney: Kaden Vowers 126, Trey Arellano 132, KC Higer 145, Derek Robb 152, Brody Raines 138, Colton Peckham 113, Jacob Peckham 120, Jack Hinrichs 195

Chadron: Clark Riesen 170, Jacob Lemmon 145, Lance Cattin 182, Isaiah Beye 195

Class C

Bridgeport: Casey Benavides 106, Logan Coalson 182, Marce Vasquez 195, Chance Cooper 113, Trevor Widener 132, Nathaniel Cooper 160, Tyler Franklin 220

Mitchell: Drake Gilliland 170, Jake Chasek 126, Justin Chasek 132

Gordon-Rushville: Quin Child 126, Conner Halverson 152

Kimball: Jordan Cluff 113

Class D

Mullen: Teven Marshall 113, Ty Kvanig 195, Clayton Hassett 220, Brady Gracey 126, Jade Lovitt 132, Zachary Sweet 138, Brandon Cooley 145, Josh Cox 160,

Morrill: Tyler Nagel 106, Austin Garcia 152, Will Howell 170, Nathaniel Murrillo 120, Holden Schleve 138, John Hill 220

Bayard: Mitch McKibbin 132, Karsen Hunter 160, Alex Araujo 126, Hunter Kildow 120, Steven Tobacco 170

Hemingford: Cade Payne 285, Jaydon Walker 113, Carter Buchheit 126, Tyler Coleman 145, Jake Sellman 182

Minatare: Isaac Gomez 195, Ceasar Garduno 285

Crawford: Trevor Nelson 126, Wyatt Mader 170

Hyannis: Zane Musgrave 182, Alyssa Shaw 106

Hay Springs: Bryce Running Hawk 182

Garden County: Drake Yates 132, Mark Schwartz 138