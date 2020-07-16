class="post-template-default single single-post postid-473504 single-format-standard group-blog masthead-fixed full-width singular wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0 vc_responsive"

(Audio) Neil Baker talks Panhandle Prep All-Star hoops

BY Chris Cottrell | July 16, 2020
Home News Regional Sports
(Audio) Neil Baker talks Panhandle Prep All-Star hoops
(MGN Online/Image Id: 483381)

The 2020 Panhandle Prep Girls and Boys All-Star games are set for Friday night at Cougar Palace at WNCC.

Rosters and coaches for the all-star showcase are listed below.

Panhandle Prep Director and Torrington boys coach Neil Baker joined KNEB Sports this morning. Included are comments on what fans can expect with regards to attendance tomorrow night.

We’ll have coverage on the Rural Radio Network tomorrow night on 106.9 The Trail and KHYYfm.com starting at 5:15 with the girls game first at 5:30 pm.

 

RED BOYS–HOME BLUE BOYS–AWAY
COOPER HEUSMAN-CHADRON JOEL BAKER-ALLIANCE
WILL ACKERMAN-CRAWFORD KADEN KINDRED-ALLIANCE
BRYCE SHERRELL-GERING BRADYN PALMER-ALLIANCE
SAMUEL CAJERO-KIMBALL TREVOR BERRY-CHADRON
BEAU HANKS-KIMBALL CAEDEN RILEY-LINGLE-FT. LARAMIE
WYATT STAUFFER-LUSK BLAKE LOFINK-MORRILL
KEATON REICHERT-MITCHELL ADAM KROEGER-OGALLALA
CARTER BROWN-OGALLALA TRISTAN HUNTER-SIOUX COUNTY
JUSTUS GOLDING-PINE BLUFFS TOMMY WATSON-SIOUX COUNTY
MICHAEL SHAIN-PINE BLUFFS SAM CLARKSON-SCOTTSBLUFF
QUENTIN SCOTT-SCOTTSBLUFF JASIYA DeOLLOS-SCOTTSBLUFF
SKYLAR HEINEMAN-SIDNEY JACKSON JONES-TORRINGTON
RED BOYS COACHES: BLUE BOYS COACHES:
JAYSON GREGORY-MITCHELL MICHAEL BAKER-ALLIANCE
MO HANKS-KIMBALL TERRY LOFINK-MORRILL
RED GIRLS-HOME BLUE GIRLS-AWAY
MADISYN HAMAR-CHADRON JESSICA WHITEBEAR-BAYARD
SIERRA GARRETT-GORDON-RUSHVILLE JENNA GREENWOOD-KIMBALL
MAKENZY CHANCELLOR-HEMINGFORD CARLI WURDEMAN-KIMBALL
JUANA PEREZ-MINATARE SHANDI HESS-MORRILL
JAEDY COMMINS-OGALLALA HARLEY HILTIBRAND-OGALLALA
SUZANNA PARKER-SIOUX COUNTY KAYLEE WACH-OGALLALA
YARA GARCIA-SCOTTSBLUFF HYLEIGH FORNSTROM-PINE BLUFFS
AUBRY KRENTZ-SCOTTSBLUFF MADDIE FORNSTROM-PINE BLUFFS
SAMANTHA HILL-TORRINGTON SOPHIE HOWARD-PINE BLUFFS
DANI MASTERSON-TORRINGTON DANIELLE BROW-WHEATLAND
RED GIRLS COACHES: BLUE GIRLS COACHES:
DAVE BOLLISH-SCOTTSBLUFF LINDSEY FORBES-PINE BLUFFS
TYLER KOKE-MINATARE CHAUNCEY PEDERSON-KIMBALL

 

© 2020 Nebraska Rural Radio Association. All rights reserved. Republishing, rebroadcasting, rewriting, redistributing prohibited. Copyright Information
Share: