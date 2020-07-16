(Audio) Neil Baker talks Panhandle Prep All-Star hoops

The 2020 Panhandle Prep Girls and Boys All-Star games are set for Friday night at Cougar Palace at WNCC.
Rosters and coaches for the all-star showcase are listed below.
Panhandle Prep Director and Torrington boys coach Neil Baker joined KNEB Sports this morning. Included are comments on what fans can expect with regards to attendance tomorrow night.
We’ll have coverage on the Rural Radio Network tomorrow night on 106.9 The Trail and KHYYfm.com starting at 5:15 with the girls game first at 5:30 pm.
|RED BOYS–HOME
|BLUE BOYS–AWAY
|COOPER HEUSMAN-CHADRON
|JOEL BAKER-ALLIANCE
|WILL ACKERMAN-CRAWFORD
|KADEN KINDRED-ALLIANCE
|BRYCE SHERRELL-GERING
|BRADYN PALMER-ALLIANCE
|SAMUEL CAJERO-KIMBALL
|TREVOR BERRY-CHADRON
|BEAU HANKS-KIMBALL
|CAEDEN RILEY-LINGLE-FT. LARAMIE
|WYATT STAUFFER-LUSK
|BLAKE LOFINK-MORRILL
|KEATON REICHERT-MITCHELL
|ADAM KROEGER-OGALLALA
|CARTER BROWN-OGALLALA
|TRISTAN HUNTER-SIOUX COUNTY
|JUSTUS GOLDING-PINE BLUFFS
|TOMMY WATSON-SIOUX COUNTY
|MICHAEL SHAIN-PINE BLUFFS
|SAM CLARKSON-SCOTTSBLUFF
|QUENTIN SCOTT-SCOTTSBLUFF
|JASIYA DeOLLOS-SCOTTSBLUFF
|SKYLAR HEINEMAN-SIDNEY
|JACKSON JONES-TORRINGTON
|RED BOYS COACHES:
|BLUE BOYS COACHES:
|JAYSON GREGORY-MITCHELL
|MICHAEL BAKER-ALLIANCE
|MO HANKS-KIMBALL
|TERRY LOFINK-MORRILL
|RED GIRLS-HOME
|BLUE GIRLS-AWAY
|MADISYN HAMAR-CHADRON
|JESSICA WHITEBEAR-BAYARD
|SIERRA GARRETT-GORDON-RUSHVILLE
|JENNA GREENWOOD-KIMBALL
|MAKENZY CHANCELLOR-HEMINGFORD
|CARLI WURDEMAN-KIMBALL
|JUANA PEREZ-MINATARE
|SHANDI HESS-MORRILL
|JAEDY COMMINS-OGALLALA
|HARLEY HILTIBRAND-OGALLALA
|SUZANNA PARKER-SIOUX COUNTY
|KAYLEE WACH-OGALLALA
|YARA GARCIA-SCOTTSBLUFF
|HYLEIGH FORNSTROM-PINE BLUFFS
|AUBRY KRENTZ-SCOTTSBLUFF
|MADDIE FORNSTROM-PINE BLUFFS
|SAMANTHA HILL-TORRINGTON
|SOPHIE HOWARD-PINE BLUFFS
|DANI MASTERSON-TORRINGTON
|DANIELLE BROW-WHEATLAND
|RED GIRLS COACHES:
|BLUE GIRLS COACHES:
|DAVE BOLLISH-SCOTTSBLUFF
|LINDSEY FORBES-PINE BLUFFS
|TYLER KOKE-MINATARE
|CHAUNCEY PEDERSON-KIMBALL