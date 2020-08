Platte Valley Pro-Am: Day 1 Leaderboard

2020 Platte Valley Pro-Am Professional – Day One Results

1 Mason Nick Denver, CO 66

2 Hack Jhared Las Vegas, NV 67

3 Brown Kade Oberlin, KS 69

3 Gempel Tom Parker, CO 69

3 Marek Brad Berkeley, CA 69

3 Wang Li Seattle, WA 69

3 Welch Coby Highlands Ranch, CO 69

8 Connell Andy Denver, CO 70

8 Gilman Chris Yorba Linda, CA 70

8 Michelson Landon Miami, FL 70

11 Byrd Robin Satellite Beach, FL 71

11 Cyr Sam Wailuku, HI 71

11 Fribbs Derek Boulder, CO 71

11 Post Remington Keystone, CO 71

11 Sato Patrick Seattle, WA 71

11 Tolan Derek Denver, CO 71

11 Wood Griffin Phoenix, AZ 71

18 Brown Zahkai Golden, CO 72

18 Murdoch John Laramie, WY 72

18 Reinertson Rylee Gibbon, NE 72

21 Kupcho Steven Westminster, CO 73

22 Ehler (a) Brock Scottsbluff, NE 74

22 Ihrig Gage Goodland, KS 74

22 Kitowski Mike Denver, CO 74

22 Romano Andrew Lone Tree, CO 74

26 Devers Clay Kansas City, MO 75

26 Hockersmith C.D. Charlotte, NC 75

26 Swires Dakota Bridgeport, NE 75

29 Aguilar Tony Arvada, CO 76

29 Lashley Nate Mesa, AZ 76

29 Rohrbaugh Tristan Carbondale, CO 76

29 Smith Tyler Oskaloosa, IA 76

29 Stolarskyj Mike Omaha, NE 76

34 Arp Riley Ft. Collins, CO 77

34 Greene Mike Overland Park, KS 77

34 Hadenfeldt Max Scottsbluff, NE 77

34 Jennings Matt Monroe, IA 77

34 Nathe Chase Windsor, CO 77

39 Maser (a) AJ Alliance, NE 78

39 Miller Austin Gering, NE 78

41 Boat Ian Kansas City, MO 79

41 Sparks Randall Rio Rico, AZ 79

43 Hofman Noah McCook, NE 80

43 Spiva Brian Casper, WY 80

45 Alcala Gabe Mancos, CO 81

45 Chesnut Trevor Scottsbluff, NE 81

47 Peterson Jason Omaha, NE 82

48 Wollam Ben Mesa, AZ 83

49 Eberl Cody Lakewood, CO 86

50 Haupt (a) Richard Sidney, NE WD