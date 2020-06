Updated Shrine Bowl Roster

Lincoln-There have been many changes to the rosters for this summer’s Nebraska Shrine Bowl. The game will be played on July 11th at 2pm at UNK. The Rural Radio Network will carry the game statewide.

NORTH TEAM

Thomas Ault, Bellevue West

Rex Becker, Hartington Cedar Catholic

Andrew Bednar, Millard North

Kyler Beekman, Elkhorn

Nick Bohn, Bennington

Kole Bordovsky, Wahoo

Sam Clarkson, Scottsbluff

Clayton Denker, David City

Jack Dotzler, Roncalli Catholic

Austin Dougherty, Omaha Burke

Tre’on Fairgood-Jones, Omaha North

Ryan Fenoglio, Roncalli Catholic

Caleb Francl, Grand Island

Remington Gay, Arlington

Isaac Gleason, Fullerton

Larry Gregory, Omaha Benson

Kage Heisinger, Pierce

Cooper Heusman, Chadron

CJ (Christopher) Hoevet, Ord High

Jesston Howard, Lincoln Northeast

Eli Hustad, Elkhorn South

Jaxon Johnson, Bancroft-Rosalie

Jacob Keiser, Hartington Cedar Catholic

Preston Kellogg, Papillion LaVista

Jacob Krul, Scottsbluff

Dalton Lunkwitz, North Platte

Logan Macumber, Elkhorn

Carter Martin, Omaha North

Ace McKinnis, Grand Island

Mason Nieman, Waverly

Jack Paradis, Elkhorn South

Nasire Perry, Creighton Prep

Jaylon Roussell, Omaha Burke

Rans Sanders, Grand Island Northwest

Jackson Seward, St. Paul

Eli Simomson, Archbishop Bergan

Easton Sixel, Millard North

Barrett Skrobecki, Waverly

Brady Soukup, Blair

Tyler Strauss, Fort Calhoun

Michael Terrano, Lincoln High

Landon Thompson, Columbus

Gunnar Vanek, Wahoo

Luke Wakehouse, Tehamah-Herman

Tucker Wyatt, Gothenburg

SOUTH TEAM

Bladen Bayless, Beatrice

Dalys Beanum, Millard West

Cameryn Berry, McCook

Nate Boerkircher, Aurora

Davon Brees, Centennial

Nathan Breon, Cozad

Max Brinker, Skutt Catholic

Blake Brummer, Skutt Catholic

Connor Crumbliss, Sandy Creek

Drew Daum, McCook

Gage Dengel, Bellevue East

Jacob Diaz, York

Jake Frezell, Omaha Central

Zach Fye, Crete

Tayden Gentrup, Lincoln Pius X

Laken Harnly, Lincoln Southwest

Abraham Hoskins, III Omaha Central

Deryk Huxoll, Cambridge

Jett Janssen, Lincoln East

Evan Johnson, Adams Central

Jordan Kavulak, Seward

Braden Klover, Wymore

Jack Larchik, Gretna

Tyler Lenz, Seward

Jacob Ludwig, Ashland-Greenwood

Tyler Marlatt, Elmwood-Murdock

Ryan Marlatt, Aurora

Alan Mendoza, Omaha South

Jackson Miller, Kearney High

Tanner Millikan, Platteview

Seth Novak, Ashland-Greenwood

Aidan Oerter, Norris

Elijah Onate, Gibbon

Tyler Palmer, Columbus Scotus

Blake Podany, Gretna

Timothy Prokupek, Plattsmouth

Andrew Rathman, Plattsmouth

Dallas Rogers,Papillion LaVista South

Michael Rutherford, Central City

Ethan Schmidt, Norris

Drake Sherman, Lincoln Southwest

Keithan Stafford, Doniphan-Trumbell

Ethan Twohig ,Holdrege

Keaton Van Housen, High Plains Community

Beau Woods ,York